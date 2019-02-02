هل خدع سائرون والسيد مقتدى العراقيين ؟؟ اين هم شاهد الاجابه

2019/02/02 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية حكمت النعمة: استبشرنا خيرا حين خرج انصار تيار سائرون على وسائل الاعلام وهم يعلنون حربهم على الفساد وانهم شكلوا لجانا لمتابعة أي شكوى تصلهم تبلغ عن حالات فساد في اجهزة الدولة! صدقنا بعفوتنا هذه البادرة الطيبة في ظاهرها وسرعان ما تكشف زيفها ومدى استغلالها للرأي العام لدعمهم وحيث انني احد مستثمري …

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