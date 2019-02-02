فيديو: الحشد الشعبي يقول إنه منع قوة للجيش الاميركي من التجول والاستطلاع

2019/02/02 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى الجمعة، أنها منعت القوات الامريكية من اجراء جولة ميدانية راجلة في إحدى مناطق مدينة الموصل.وقال نائب قائد العمليات في نينوى رضوان العنزي في بيان لإعلام الحشد في نينوى، تلقى “ناس” نسخة منه (1 شباط 2019) إن “هذا العمل اعتبرناه استفزاز مقصوداً ، مما استوجب […]

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