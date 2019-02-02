الفاشلون الثلاثة ماذا يفعلون في بيت الرئيس

2019/02/02 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية علاء الخطيب: يبدو ان لا أمل في العراق ، وكل من يراهن على مستقبله بوجود هذه الطبقة السياسية فهو واهم وحالم ، الرئيس برهم صالح يعين ثلاثة عاطلين عن العمل بصفة مستشارين ، في عملية تدوير السياسيين ، الرئيس يعين.والشعب يدفع الثمن ، ثلاثة خاسرين وفاشلين في الانتخابات ، ثلاثة …

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