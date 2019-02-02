بيانات الوظائف الأمريكية ومكاسب النفط محور الأسواق العالمية اليوم

2019/02/02 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت بيانات الوظائف الشهرية بالولايات المتحدة إلى جانب مكاسب النفط اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.





ورسمياً، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية الصواريخ النووية مع روسيا، في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس دونالد ترامب فخره بشأن أداء الأسهم الأمريكية، قائلاً: "نحن أقوى اقتصادي في العالم".





بيانات الوظائف وأسواق الأسهم

كشفت بيانات رسمية اليوم، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 304 ألف وظيفة في يناير الماضي بأكثر من توقعات المحللين.





فيما تباطأ معدل الأجور في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع البطالة إلى 4%.





وفي بيانات أخرى، ارتفع النشاط الصناعي بالولايات المتحدة من أدنى مستوى في عامين خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت ثقة المستهلكين لأدنى مستوى منذ انتخاب ترامب.





فيما ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال نوفمبر الماضي.





وفي مؤشرات الأسهم، ارتفع "داو جونز بنهاية تعاملات اليوم بعد بيانات التوظيف الشهرية، ليحقق مكاسبه الأسبوعية السادسة على التوالي.





أما الأسهم الأوروبية فقد ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم، بقيادة قطاع السلع المنزلية لتسجل مكاسب أسبوعية.





وفي منطقة اليورو، تراجع النشاط الصناعي للشهر السادس على التوالي خلال يناير، فيما تباطؤ التضخم لأدنى مستوى في 8 أشهر.





فيما انخفض الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





في حين سجل "نيكي" الياباني خسائر خلال الأسبوع المنتهي اليوم، رغم صعوده بنهاية التعاملات.





فيما تراجع النشاط الصناعي في الصين لأدنى مستوى في 3 سنوات في يناير الماضي.





مكاسب النفط

شهدت أسعار النفط مكاسب قوية بنهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع "نايمكس" بنحو 2.7% مسجلاً مكاسب أسبوعية نحو 3%.





وتلقى الخام الدعم بعد أن كشفت بيانات "بيكر هيوز" أن الشركات الأمريكية أغلقت 15 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 861 منصة، بينما ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.





كما ذكر تقرير صحفي أن أوبك خفضت إنتاجها النفطي بنحو 930 ألف برميل يومياً بأكبر وتيرة في عامين خلال شهر يناير الماضي.





أما أسعار الذهب فقد تراجعت عند تسوية تعاملات اليوم، بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر سجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.





نتائج أعمال للشركات

تمكن شركة "إكسون موبيل" من تحقيق أرباح بأكبر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين جاءت الإيرادات بأقل من التقديرات.





فيما ارتفعت إيرادات "شيفرون" في الربع الرابع من العام الماضي، لكنها فشلت في الوفاء بتوقعات المحللين، كما زادت أرباح شركة "سوني" لكن بأقل من التقديرات.





أما "دويتشه بنك" فقد تمكن من تحقيق أول أرباح سنوية في 4 سنوات خلال العام الماضي

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