محدث..الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي

2019/02/02 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات الوظائف بالولايات المتحدة، وإعلان نتائج أعمال للشركات، لكنه "وول ستريت" تحقق مكاسبها الأسبوعية السادسة على التوالي.





وكان سهما "إكسون موبيل" و"ميرك" أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي، فيما كان قطاع الطاقة الأفضل أداءً في "وول ستريت"، في حين أن أسهم السلع الكمالية هى الأكثر خسائر.





وارتفع سهم "إكسون موبيل" بأكثر من 3% بعدما أعلنت الشركة تحقيقها أرباحاً بأكثر من توقعات المحللين في الربع الأخير من 2018.





وفي بيانات رسمية، أضاف الاقتصاد الأمريكي 304 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي،بأكثر من توقعات المحللين، فيما تباطأ معدل الأجور في الولايات المتحدة، مع ارتفاع البطالة إلى 4% بنهاية الشهر الماضي.





وأظهرت بيانات أخرى، تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في أكثر من عامين، في حين تعافى النشاط الصناعي بالولايات المتحدة من أدنى مستوى منذ 2016.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% إلى 25063.8 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 1.3%.





فيما ارتفع "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنسبة 0.09% عند 2706.5 نقطة، ليصعد بأكثر من 1.5% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





بينما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% إلى 7263.8 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.4%

وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً عند 95.581.





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