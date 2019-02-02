2019/02/02 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه سيقول أمام الكونجرس المنقسم إن بوسع الجمهوريين والديمقراطيين «كسر عقود من الجمود السياسي».

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين يوم الجمعة إن ترامب سيدعو الكونجرس إلى أن يرسل إليه تشريعا لتمويل مشروعات للبنية التحتية وسيطلع المشرعين على تطورات المحادثات التجارية مع الصين ويحثهم على الموافقة على اتفاقية التجارة التي توصل إليها مع كندا والمكسيك والتي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا».

وسوف يقول ترامب «معا يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي، يمكننا تجاوز الانقسامات، وعلاج الجروح القديمة وبناء تحالفات جديدة، والتوصل إلى حلول جديدة ..



القرار يرجع إلينا».

وخطاب حالة الدولة هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل.



ويقر الرئيس في هذه الخطبة حال الأمة ويضع تصوراً للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونغرس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما سيقوله ترامب في «خطاب الاتحاد» بالكابيتول الأمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما سيقوله ترامب في «خطاب الاتحاد» بالكابيتول الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).