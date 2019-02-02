موقع عالمي ينشر احصائية اييهمها كان افضل العراق ام قطر ام اليابان

2019/02/02 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكتروني منذ خروج منتخبنا من البطولة تكاثرت الاصوات ضد المنتخب العراقي حيث ذهب البعض يلقي باللائمة على المدرب شخصا والبعض الاخر على اللاعبين حيث كانت الجماهير تمني النفس بتكرار انجاز 2007 اللقب الأهم على مستوى القارة الأكبر في العالم.ولم تكن مسيرة اسود الرافدين سيئة لهذه الدرجة ولم تكن ناجحة ولكن كان …

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