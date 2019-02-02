مصر تتولى مهام نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

2019/02/02 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في الجلسة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة المعنية ببناء السلام، حيث تم انتخاب مصر نائباً لرئيس اللجنة خلال عام 2019 ممثلة لأفريقيا التي يحل عليها الدور العام الحالي لشغل هذا المنصب.

وقالت الخارجية المصرية إن مصر ستسعى من خلال هذه المنصة الي تعزيز التعاون الدولي من أجل حشد الجهود متعددة الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار والأمن داخل القارة الأفريقية وفي العالم، وهو الهدف الذي تعمل عليه البعثة المصرية في نيويورك في إطار منظومة وزارة الخارجية المعنية وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.



كما ستسعى مصر للعمل على تعزيز وتطوير التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجالات دعم وبناء السلام.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ستواصل مصر جهودها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام وصولاً للهدف العالمي المنشود وهو استدامة السلام، بما يتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة في ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 واستكمالاً لما تحقق أثناء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ثم رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين.

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