2019/02/02 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم نادي غوص روسي في ضواحي موسكو أول تجربة غوص تحت الجليد للغواص العالمي المصري أحمد جبر صاحب أعمق غطسة في تاريخ البشرية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصري أحمد جبر يتحدى الغوص الجليدي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصري أحمد جبر يتحدى الغوص الجليدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).