موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/02 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل ألافيس ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو يوم الأحد القادم 3 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدروي الإسباني 2018-19.تأهل الميرينجي إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا على حساب فريق جيرونا بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-7)، وسيلاقي الملكي فريق برشلونة في نصف النهائي يوم 27 من الشهر الجاري، أما في الدوري فيجتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

كانت آخر مباريات ألافيس في الدوري الإٍسباني ضد رايو فاليكانو صاحب المركز السابع عشر في الليجا، وخسروا هذه المباراة بهدف مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في تسع مباريات، وتعادل في خمس، وتلقى سبع هزائم حتى الآن.



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ريال مدريد يكتسح إسبانيول في ليلة تألق بنزيما وإصابة راموس

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس والقنوات الناقلة سيرخيو راموس يصل إلى رقم خيالي على مستوى أهداف الرأس المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ريال مدريد - ألافيس استاد سانتياجو برنابيو الأحد 3 فبراير 2019، 28 جمادى الأولى 1440 هجريًا، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية سانتياجو لاتري beIN SPORTS HD 3 الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد ألافيس في المدافع خيسوس فاييخو، بداعي الإصابة، وسيفتقد الميرينجي الثنائي داني كاربخال ورافائيل فاران بسبب الإيقاف💥⚽ One touch finish! @nachofi1990 | #RMCity pic.twitter.com/vWOmS6cMMb— Real Madrid C.F.



🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 1, 2019سيبدأ سانتياجو سولاري بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع براموس وناتشو في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.التشكيل | 4-3-3 تيبو كورتوامارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولاداني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتشفينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو الغيابات والتشكيل المتوقع لألافيس سيفتقد ألافيس اللاعب رودريجو إيلي بداعي الإصابة في اللقاء ضد ريال مدريد، وسيكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب أبيلاردو فرنانديز لمواجهة الملكي.



📰 Un duelo directo para poner a prueba al #MiniGlorias🗞 https://t.co/250PzhSb9I#GoazenMiniGlorias 🔵⚪🔵 pic.twitter.com/B6uTLPeizz— Deportivo Alavés (@Alaves) February 1, 2019سيبدأ المدرب صاحب الـ48 عامًا بنفس طريقته المعتادة، وسيتولى قيادة دفاع الفريق الثنائي فيكتور باديلا، فيكتور لاجوارديا، أمام في الأمام فسيتواجد الثنائي الهجومي بورخا باستون، جوناثان كاليري.

التشكيل | 4-4-2

فيرناندو باتشيكوروبن دوارتي - جويليرمو ماريبان - فيكتور لاجوارديا - مارتن باديلامبارك واكاسو - داركو براساناك - مانو جارسيا - بورجوي ألفيزبورخا باستون - جوناثان كاليري

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