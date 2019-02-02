ليل يفك عقدته أمام نيس بفوز رابع على التوالي

2019/02/02 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو الفوز الأول لليل على نيس في المواجهات الـ15 الأخيرة بينهما في جميع المسابقات، وتحديدا منذ أن تغلب عليه 1-صفر في الدوري يوم الثاني من مايو 2012 خارج ملعبه، فيما يعود فوزه الأخير عليه بين جماهيره الى 30 سبتمبر 2006 بنتيجة 2-صفر في الدوري.وعزز ليل مركزه الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق 6 عن ليون الثالث الذي يلتقي الأحد مع باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر (56 نقطة من 20 مباراة)، فيما تجمد رصيد نيس بهزيمته السابعة هذا الموسم عند 34 نقطة في المركز السابع مؤقتا.وحسم ليل اللقاء بشكل كبير في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدفي البرتغالي رافايل لياو الذي وجد طريقه الى الشباك للمباراة الخامسة في المراحل الست الأخيرة (7)، ونيكولا بيبي الذي رفع رصيده الى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم في المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم سان جرمان الأوروغوياني أدينسون كافاني (37).وأكد جوناتان بامبا فوز ليل باضافة الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يختتم البديل لويك ريمي المهرجان بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مانحا فريقه فوزه الأول بفارق أربعة أهداف أو أكثر منذ تغلبه على لوريان 5-صفر في 7 نيسان/أبريل 2013.

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