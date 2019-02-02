موعد مباراة الهلال ضد الفتح، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/02 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفتح، وذلك يوم الإثنين القادم 4 فبراير 2019، الموافق 29 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.يدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب الفيحاء بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على استاد الملك سلمان، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 17 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق القادسية، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين دون رد، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز الثامن حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 لقاء، فاز في خمس وخسر مثلهم، وتعادل في سبع مواجهات. كأس المالك – الهلال يقلب الطاولة على الفيصلي ويتأهل إلى ربع النهائي اختيارات المحررين باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



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موعد مباراة الهلال ضد الفتح والقنوات الناقلة رسمياً - الهلال يوقع مخالصة مع مختار فلاتة المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الهلال - الفتح استاد جامعة الملك سعود الإثنين 4 فبراير 2019، 29 جمادى الأولى 1440 هجريًا، 17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية KSA SPORT الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال سيستمر غياب عمر عبد الرحمن "عموري" عن الهلال في المباراة ضد الفتح بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي جوناثان سوريانو، سالم الدوسري لنفس السبب، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.



📸 #الهلال pic.twitter.com/R4C7XAUZmy— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 1, 2019سيبدأ المدرب زوران ماميتش بنفس الطريقة التي يخوض بها الفريق مبارياته في الدوري، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو والفرج في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميز.





التشكيل | 4-2-3-1

علي الحبسيياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريكسلمان الفرج - محمد كنوجيلمين ريفاس - كارلوس إدواردو - أندريا كارييوبافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للفتح لن يفتقد الفتح أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب فتحي الجبال لاختيار التشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.📸 | صور من تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي #الفتح اليوم .



pic.twitter.com/B7ICDS1Ovy— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 1, 2019سيواصل المدرب التونسي الاعتماد على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الدوري السعودي، وسيدفع بحمد الجهيم في مركز الهجوم، مع استغلال سرعات الثلاثي بانجورا، الوسلاتي، حمزي، في الهجمات المرتدة السريعة لمباغتة فريق الهلال.

التشكيل | 4-2-3-1

ماكسيم كوفالماجد هزازي - علي لاجامي - محمد نعماتي - ماتياس أجويرجاراينزوزي توكو - محمد الفهيدمنصور حمزي - عبد القادر الوسلاتي - ألخالي بانجوراحمد الجهيم

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