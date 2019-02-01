2019/02/02 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. غالب الزاملي - 2019/2/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Z3tB9dTAS1A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. غالب الزاملي - 2019/2/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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