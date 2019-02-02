2019/02/02 | 03:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سنجار تعاني نتيجة الإهمال الحكومي المتعمد بسب الاتفاقات السياسية بين الإقليم والمركز) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: n1K1TTlb7e4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سنجار تعاني نتيجة الإهمال الحكومي المتعمد بسب الاتفاقات السياسية بين الإقليم والمركز) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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