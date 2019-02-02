شركة نفط البصرة تستكمل الإصلاحات في عوامة نفطية بميناء البصرة 

2019/02/02 | 03:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت شركة نفط البصرة إنه تم الانتهاء يوم الجمعة من إصلاحات في عوامة نفطية بميناء البصرة بعد أن تعرضت لأضرار عندما اصطدمت بها ناقلة نفطية في وقت سابق هذا الأسبوع.وأضافت الشركة في بيان أن ناقلة نفطية اصطدمت في الثلاثين من كانون الثاني بالعوامة رقم 1 مما ألحق أضرارا طفيفة بها.وقالت إن […]

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