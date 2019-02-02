روسيا الأكثر شراءً للذهب في قائمة كبار مالكي المعدن

2019/02/02 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: ما هي أكبر الدول امتلاكاً لمعدن الذهب في السوق العالمي؟، سؤالاً نادراً ما تحمل إجابته تغييرات ملحوظة، حيث أن الصورة ظلت ثابتة بالنسبة لقائمة العشرة الكبار عالمياً لكنها اختلفت قليلاً على الصعيد العربي.





وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي عن شهر يناير، فإن إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب بلغ 33.872 ألف طن خلال الشهر الحالي مقارنة مع 33.695 ألف طن المسجلة في نوفمبر الماضي.





ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بمكانتها في موقع الصدارة في الترتيب الذي يضم 100 دولة وجهة حول العالم مع بقاء العشرة الأوائل في نفس مراكزهم دون تغيير.





لكن في الوقت نفسه فإن روسيا كانت الدولة الوحيدة بقائمة العشرة الكبار التي شهدت زيادة قوية في حجم الذهب الذي تمتلكه في حين كان سجلت كل من الصين وسويسرا ارتفاعاً طفيفاً في حيازة المعدن.





وبالنسبة لمشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس في عام 2018، فشهدت زيادة بنحو 74% لتكون أكبر وتيرة شراء سنوية منذ عام 1971.





أكبر 10 دول حيازة للذهب

وفيما يتعلق بقائمة أكثر 10 دول امتلاكاً لاحتياطي الذهب، فلم تشهد أية تغييرات مع بقاء صندوق النقد في قائمة العشرة الكبار.





وحلت الولايات المتحدة في صدارة القائمة بامتلاكها 8133.5 طن أو ما يوازي 73.9% من إجمالي الاحتياطيات لأكبر اقتصاد حول العالم.





ويأتي في المرتبة الثانية ألمانيا بحيازة 3369.7 طن من الذهب ما يُشكل 69.2% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الألماني "بوندسبنك".





في حين شغل صندوق النقد الدولي الترتيب الثالث بامتلاكه نحو 2814 طن من المعدن النفيس ضمن احتياطياته الدولية.





وبالنسبة للمركزين الرابع والخامس، فإنه من نصيب إيطاليا وفرنسا على الترتيب بامتلاك 2451.8 و2436 طن من الذهب ما يوازي نحو 65.5% و59% من إجمالي الاحتياطيات العالمية التي تمتلكهما روما وباريس على التوالي.





وبلغ إجمالي ما تمتلكه روسيا من الذهب كاحتياطي 2066.2 طن أو ما يعادل 17.6% من الإجمالي الدولي لتحتفظ موسكو بذلك بمكانتها في الترتيب السادس بالقائمة على الرغم من أنها رفعت تلك الحيازة بنحو 30 طن.





وجاءت الصين في المرتبة السابعة بحيازتها 1842.6 طن من معدن الذهب وهو ما يمثل نحو 2.3% من إجمالي احتياطياتها العالمية، مع زيادة طفيفة في حجم الذهب الذي تمتلكه بلغت 0.3 طن.





أما المركز الثامن فكان من نصيب سويسرا والتي بلغ إجمالي ما تمتلكه من المعدن النفيس 1040 طن وهو ما يساوي 5.1% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي السويسري بعد أن عززت حيازتها بنحو 0.1 طن.





وشغلت المرتبة رقم 9 اليابان بامتلاكها 765.2 طن أو ما يوازي 2.4% من إجمالي احتياطياتها العالمية بينما تذيلت القائمة هولندا بحيازة 612.5 طن وهو ما يشكل نحو 65.5% من احتياطاتها الدولية كافة.





ويُعد صندوق النقد هو المؤسسة الوحيدة المتواجدة داخل تصنيف الأكثر حيازة للذهب، لكن مع استبعاده فإن الهند تلتحق بقائمة العشرة الكبار مع امتلاكها 592 طن من المعدن الأصفر والذي يمثل 5.9% من إجمالي احتياطيات نيودلهي العالمية.





ترتيب حيازة الدول العربية للمعدن النفيس

وعلى صعيد الدول العربية الأكثر حيازة لمعدن الذهب، فشهدت القائمة تغييرات طفيفة حيث خرجت الأردن من القائمة في حين تقدمت المغرب 4 مراكز عربياً.





وتأتي السعودية كأكبر دولة عربية تمتلك ذهب بحيازة 323.1 طن من المعدن أو 2.4% من إجمالي احتياطياتها لكنها تحل في الترتيب رقم 16 عالمياً.





وبالنسبة للمركز الثاني، فشغلته لبنان بحيازة 286.8 طن من الذهب أو ما يمثل 20.2% من إجمالي احتياطياتها الدولية لكنها مع ذلك تحل بالمركز رقم 18 على الصعيد العالمي.





وجاءت الجزائر بالمرتبة الثالثة عربياً والمركز 24 عالمياً، بامتلاكها 173.6 طن أو ما يعادل 7.3% من إجمالي احتياطاتها حول العالم.





وفي المركز الرابع، حلت ليبيا بحيازة 116.6 طن من الذهب أو ما يوازي 5.4% من احتياطياتها العالمية لكنها تشغل الترتيب رقم 32 عالمياً، يليها العراق بحيازة 96.3 طن أو 6.4% من إجمالي احتياطياتها في حين أنها حلت بالمرتبة رقم 37 على الصعيد العالمي.





وبالنسبة للمركزين السادس والسابع، فكانا من نصيب الكويت ومصر على الترتيب بحيازة 78.5 و78.3 طن من الذهب أو ما يعادل 2.7% و7% من إجمالي ما يمتلكانه من الاحتياطيات العالمية.





وتشغل كل من الكويت ومصر المركزان رقم 38 و40 على الترتيب عند المقارنة على الصعيد العالمي.





وفي المرتبة الثامنة حلت قطر بحيازة قدرها 31.3 طن من الذهب أو ما يوازي 4.2% من إجمالي احتياطياتها العالمية لكنها شغل المركز 54 عالمياً.





وجاءت كل من سوريا والمغرب في المركزين التاسع والعاشر بامتلاكهما 25.8 و22.1 طن من المعدن الأصفر وهو ما يشكل 5.7% أو 3.6% من إجمالي احتياطياتهما العالمية.





وتأتي سوريا في الترتيب رقم 55 على الصعيد العالمي في حين تشغل المغرب المرتبة رقم 57 عالمياً.





وشغلت الإمارات المرتبة 11 عربياً و75 عالمياً بحياة 7.5 طن من الذهب أو ما يوازي 0.3% من احتياطياتها العالمية كافة.





أما تونس فجاءت بالمركز الثاني عشر على الصعيد العربي بحيازة 6.8 طن أو 5.4% من الاحتياطيات الإجمالية لكنها شغلت الترتيب رقم 79 عالمياً.





في حين جاءت البحرين واليمن في آخر مركزين بالقائمة العربية ليشغلا الترتيب 13 و14 على الترتيب، بحيازة 4.7 و1.6 طن من الذهب أو ما يوازي 7.6% و1.2% على التوالي.





وتحل البحرين بالمرتبة رقم 83 على المستوى العالمي في حين تشغل اليمن الترتيب رقم 95 عالمياً.





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