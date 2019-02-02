النفط يصعد 3% بدعم من بيانات الوظائف في اميركا وعقوبات فنزويلا

2019/02/02 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس صعدت أسعار النفط ثلاثة في المئة يوم الجمعة بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات اميركية على صادرات فنزويلا ساعدت في تقليل المعروض من الخام.ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في اميركا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع.وأنهت عقود خام القياس […]

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