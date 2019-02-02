ترامب يقول إنه قد يعلن الطوارئ لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

2019/02/02 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه قد يعلن الطوارئ على المستوى الوطني مما يتيح له الحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.وأشار ترامب إلى أن ذلك يعود إلى عدم تحرك الديمقراطيين فيما يبدو في اتجاه التوصل لاتفاق يتضمن توفير تلك الأموال.وتابع ترامب في […]

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