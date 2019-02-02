بعد تعليق واشنطن التزاماتها بالمعاهدة النووية.. موسكو تندد وتحذر من سباق تسلح

2019/02/02 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت روسيا اليوم الجمعة بقرار الولايات المتحدة تعليق معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، معتبرة أن واشنطن تتنصل من التزاماتها الدولية، بينما

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