الامارات تشتري أطناناً من الذهب من فنزويلا

2019/02/02 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت شركة نور كابيتال للاستثمار التي مقرها أبوظبي يوم الجمعة إنها اشترت ثلاثة أطنان من الذهب في الحادي والعشرين من كانون الثاني من البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كان الرئيس نيكولاس مادورو يسعى إلى الحفاظ على قدرة حكومته على الوفاء بالتزاماتها المالية.وأضافت الشركة في بيان أنها ستمتنع عن إجراء أي معاملات أخرى […]

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