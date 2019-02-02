تركيا تستبدل تصدير الثورة على الطريقة الإيرانية بتوظيف الإعلام والمسلسلات

2019/02/02 | 04:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول – لا تخفي تركيا أنها تخطط للسيطرة على الرأي العام العربي، وأنها توظف في تصدير مشروعها كل الإمكانيات المتاحة، خاصة وسائل

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