قائد الحشد الشعبي يسعى لطمأنة السعودية بشأن تولّيه حقيبة الداخلية

2019/02/02 | 04:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – حاول رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إقناع السعودية بأن الميليشيات العراقية المنتشرة قرب حدود البلاد الغربية، لن تتوغل في

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