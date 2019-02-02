2019/02/02 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن تعليق واشنطن العمل بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى مفاجئا إذ سبق للإدارة الأميركية التلويح بذلك، إلا أنه خلف ارتباكا وقلقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباق تسلح جديد بعد تعليق واشنطن العمل بالمعاهدة النووية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سباق تسلح جديد بعد تعليق واشنطن العمل بالمعاهدة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).