مواعيد مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة جدول الترتيب وأبرز الغائبين

2019/02/02 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق الجولة 22 في الدوري الإسباني يوم الجمعة القادم 1 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 26 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وستكون البداية في استاد الألكوراز بمواجهة بين هويسكا الصاعد حديثاً وبلد الوليد.





سيشهد يوم السبت عدداً من المباريات القوية بين منافسين شرسين في الليجا، أولها ستكون ديربي الباسك بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، وما سيزيد المواجهة شراسةً هو تقارب الفريقين في جدول الترتيب، فالأول في المركز التاسع والثاني في المركز الحادي عشر ولا يفصلهما إلا نقطة واحدة فقط، أما المباراة الثانية ستكون بين برشلونة متصدر الترتيب وفالنسيا الذي دائماً ما مثل حجر عثرة في مواجهة الكبار، فيما ستكون الثالثة بين سيلتا فيجو وإشبيلية المتطور جداً هذا الموسم.



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لن تنتهي المواجهات الشرسة في الدوري عند ذلك، ففي اليوم الثالث سيواجه أتلتيكو مدريد المنافس الأقرب للبلاوجرانا ريال بيتيس الذي تحسس طريق العودة أخيراً في الأسابيع الأخيرة، ثم سيواجه ريال مدريد المترنح والمتذبذب النتائج ألافيس القوي هذا الموسم والمحتل للمركز الخامس حتى الآن.





من خلال هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.





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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة هويسكا - بلد الوليد استاد الألكوراز الجمعة 1 فبراير 2019 ميلادياً، 26 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية خوسيه مونتيرو beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - خيتافي سيوتات دي فالنسيا السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية أدريان فيجا beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - أتلتيك بلباو أنويتا السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 3 برشلونة - فالنسيا كامب نو السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ألبيرتو مايينكو beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - إشبيلية بالايدوس السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر،22:45 بتوقيت السعودية ريكاردو بينجويتشيا beIN SPORTS HD 3 فياريال - إسبانيول لا سيراميكا الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية جييرمو فيرنانديز beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد بينيتو فيامارين الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية دافيد خيمينيز beIN SPORTS HD 3 إيبار - جيرونا مونيسيبال دي إيبوروا الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية خوسيه جونزاليس beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - ألافيس سانتياجو بيرنابيو الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية سانتياجو لاتري beIN SPORTS HD 3 رايو فاييكانو - ليجانيس استاد رايو فاييكانو الإثنين 4 فبراير 2019 ميلادياً، 29 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية خوان مونويرا beIN SPORTS HD 3 أبرز الغائبين عن الجولة 22 في الليجا للإصابة للإيقاف دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد أوسكار دي ماركوس - أتلتيك بلباو ستيفان سافيتش - أتلتيكو مدريد سيرجيو بوسكيتس - برشلونة عثماني ديمبيلي - برشلونة ويسلي هويدت - سيلتا فيجو رافينيا - برشلونة مارك روكا - إسبانيول صامويل أومتيتي - برشلونة دينييه داكونام - خيتافي خيسوس فاييخو - ريال مدريد لياندرو كابريرا - خيتافي جيفري كوندوبيا - فالنسيا روبير - ليفانتي خافيير خيمينيز - فالنسيا داني كارباخال - ريال مدريد إنييجو ليكي - أتلتيك بلباو رافائيل فاران - ريال مدريد نوليتو - إشبيلية ميتشيل - بلد الوليد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018-2019 الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 21 15 4 2 58 21 +37 49 2 أتلتيكو مدريد 21 12 8 1 32 13 +19 44 3 ريال مدريد 21 12 3 6 34 26 +8 39 4 إشبيلية 21 10 6 5 36 22 +14 36 5 ألافيس 21 9 5 7 22 23 −1 32 6 خيتافي 21 8 7 6 25 18 +7 31 7 فالنسيا 21 6 11 4 22 18 +4 29 8 ريال بيتيس 21 8 5 8 25 26 −1 29 9 ريال سوسيداد 21 7 6 8 25 24 +1 27 10 إيبار 21 6 8 7 26 30 −4 26 11 أتلتيك بلباو 21 5 11 5 22 26 −4 26 12 ليفانتي 21 7 5 9 32 40 −8 26 13 بلد الوليد 22 6 7 9 19 28 −9 25 14 جيرونا 21 5 9 7 23 28 −5 24 15 إسبانيول 21 7 3 11 23 34 −11 24 16 ليجانيس 21 5 8 8 20 26 −6 23 17 رايو فاييكانو 21 6 5 10 25 36 −11 23 18 سيلتا فيجو 21 5 6 10 33 36 −3 21 19 فياريال 21 3 9 9 21 29 −8 18 20 هويسكا 22 3 6 13 21 39 −18 15

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