لماذا يفضل المتقاعدون السجن في كوكب اليابان؟

2019/02/02 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اليابان في قبضة مشكلة فريدة، جرائم يرتكبها مسنون فوق سن الخامسة والستين ، فما سر هذه الظاهرة ؟ بي بي سي تحاول الإجابة عن السؤال في تقرير اطلع “ناس” عليه.وفي منزل مخصص للمسنين المفرج عنهم حديثا بعد فترة قضوها في السجن في مدينة هيروشيما، يخبرني توشيو تاكاتا البالغ من العمر 69 عاما […]

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