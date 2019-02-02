واشنطن ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع روسيا

2019/02/02 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت واشنطن الجمعة تعليق التزاماتها في معاهدة الصّواريخ النوويّة المتوسّطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، وبدء انسحابها منها بحجّة انتهاكها من جانب روسيا التي هدّدت بدورها بسباق تسلّح جديد في أوروبا.وتقول واشنطن إنّ منظومة الصّواريخ المتوسّطة المدى الروسيّة تنتهك المعاهدة.كما يقول مسؤولون أميركيون إنّ المعاهدة تفرض عليهم قيوداً وتستثني […]

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