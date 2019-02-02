مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018-19 | مواعيد مباريات الجولة الثالثة، القنوات الناقلة والترتيب

2019/02/02 | 07:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018-19 يوم الجمعة 1 فبراير 2019، وستكون البداية في جنوب إفريقيا عندما يستضيف ماميلودي صنداونز أسيك ميموزا على استاد لوفتس.

كان من المقرر أن يواجه الإسماعيلي المصري شباب قسنطينة الجزائري، لكن هذا اللقاء أُلغي بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقصاء الدراويش من المسابقة على خلفية أحداث الشغب التي شهدها استاد الإسماعيلية في المباراة السابقة ضد الإفريقي، والتي اضطرت الحكم إلى إلغاء اللقاء قبل انتهائه.



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سيواجه النادي العاصمي التونسي في هذه الجولة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا مازيمبي الكونغولي، وبعد إلغاء نقاط برازيل مصر أصبح الفريقان لا يمتلكان أي نقطة، فقد خسرا من الفريق الجزائري المتصدر حتى الآن بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

سيحل الوداد المنافس في المجموعة الأولى المعقدة لوبي ستارز النيجيري، وحتى الآن وبعد مرور جولتين يمتلك جميع رفقاء المجموعة 3 نقاط، ما يعني أن هذه الجولة ستكون جولة فك الارتباط للفرق الأربعة، أما الأهلي المصري متصدر مجموعته حتى الآن سيكون على موعد مع منافس شرس هو سيمبا في نفس اليوم، وسيكون عليه الانتصار لضمان مواصلة الحفاظ على الصدارة، وأخيراً ستنتهي هذه الجولة بمواجهةٍ قوية بين الترجي حامل اللقب وأورلاندو بيراتس شريكه في صدارة المجموعة حتى الآن.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، موعد مباريات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

اقرأ أيضاً .. دوري أبطال أفريقيا 2018-19 | نظام البطولة، الجوائز، نتائج وموعد المباريات والأبطال السابقون مواعيد مباريات الجولة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المباراة الموعد الملعب الحكم القنوات الناقلة ماميلودي صنداونز - أسيك ميموزا الجمعة 1 فبراير 2019، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب استاد لوفتس صادق سلمي مازيمبي - الإفريقي السبت 2 فبراير 2019، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت تونس استاد مازيمبي فيكتور جوميز لوبي ستارز - الوداد السبت 2 فبراير 2019، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب استاد نامدي أزيكيوي ندالا نجامبو beIN SPORTS HD 7 بلاتينيوم - حوريا السبت 2 فبراير 2019، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب بوربارفيلدز مصطفى غربال beIN SPORTS HD 8 فيتا كلوب - شبيبة الساورة السبت 2 فبراير 2019، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر استاد ديس مارتيرس مارتينز دي كارفاليو الأهلي - سيمبا السبت 2 فبراير 2019، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب استاد برج العرب ماجيتي ندياي أورلاندو بيراتس السبت 2 فبراير 2019، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب استاد أورلاندو باملاك تيسيما ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018-19 المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوداد 2 1 0 1 6 4 +2 3 2 ماميلودي صنداونز 2 1 0 1 3 3 0 3 3 لوبي ستارز 2 1 0 1 2 2 0 3 4 أسيك ميموزا 2 1 0 1 3 5 -2 3 المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أورلاندو بيراتس 2 1 1 0 3 0 +3 4 2 الترجي 2 1 1 0 3 1 +2 4 3 بلاتينيوم 2 0 1 1 0 2 -2 1 4 حوريا 2 0 1 1 1 4 -3 1 المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شباب قسنطينة 2 2 0 0 4 0 +4 6 2 الإفريقي 1 0 0 1 0 1 -1 0 3 مازيمبي 1 0 0 1 0 3 -3 0 المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 2 1 1 0 3 1 +2 4 2 فيتا كلوب 2 1 0 1 5 2 +3 3 3 سيمبا 2 1 0 1 3 5 -2 3 4 شبيبة الساورة 2 0 1 1 1 4 -3 1

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