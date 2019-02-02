2019/02/02 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

You-Tube: CoasterFan2105

قام موظفو القطارات في شيكاغو بإضرام النيران في السكك الحديد، مع اشتداد عاصفة الصقيع والثلج التي تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة.





وعلى وقع الحادثة، انتشرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الخبر، في حين أكد متحدث رسمي باسم الشركة الأمريكية المشغلة لسكك الحديد، "Metra"، أن العمال لم يقوموا حرفيا بإضرام النيران بالسكك، إنما اندلعت ألسنة اللهب من "سخانات تضخ الغاز"، مثبتة على طول السكك الحديد، لإبقائها دافئة خلال موجات الصقيع.ويسبب البرد القارص تقلصا في السكك المصنوعة من الحديد، ما يؤدي إلى تباعد الخطين الحديدين عن بعضهما البعض، لذا تلجأ "Metra" إلى تدفئتها المستمرة خلال فصل الشتاء، وبوسائل عدة.ويقوم موظفو الشركة الأمريكية بتشغيل "السخانات" يدويا والتحكم بإمدادات الغاز، في حين يراقبون بأنفسهم أنظمة التسخين على مدار الساعة، للتأكد من عملها بشكل جيد.وحول المخاطر المرافقة لإشعال النيران، أكدت "Metra" أنه لا يوجد خطر يهدد وقود القطارات التي تسير مسرعة فوق النيران، ذلك أن الوقود لا يشتعل إلا بتأثير الضغط والحراراة.المصدر: CNN

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكيون يضرمون النار في سكك الحديد لسبب غريب (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكيون يضرمون النار في سكك الحديد لسبب غريب (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).