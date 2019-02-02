موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/02 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في استاد كامب نو يوم السبت القادم 2 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني 2018-2019.يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية على إشبيلية وقلب خسارته في ذهاب ربع نهائي كأس الملك بهدفين نظيفين وانتصر بستى أهدافٍ لهدف، أما عن وضعه في الليجا فهو في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاطٍ عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وسيكون على الكتلان مواصلة الانتصارات إذا ما أرادوا الاستمرار في الصدارة بنفس الفارق أو أكثر.

تأهل فالنسيا هو الآخر لنصف نهائي الكأس لكن على حساب خيتافي، وبعد بدايته الكارثية للدوري هذا الموسم بدأ أخيراً يتحسس خطوات العودة للطريق الصحيح، ونجح في الوصول للمركز السابع برصيد 29 نقطة، ورغم فارق المستوى والترتيب بينهم وبين برشلونة، سيمثل الخفافيش حجر عثرة أمام زملاء ميسي كما اعتدنا منهم في السنوات السابقة.



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موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة رسمياً | برشلونة يضم داني ألفيش الجديد المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة برشلونة - فالنسيا كامب نو السبت 2 فبراير 2019، 27 جمادى الأولى 1440 هجريًا، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر ألبيرتو مايينكو beIN SPORTS HD 3 الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة سيفتقد برشلونةفي اللقاء ضد فالنسيا لخدمات 5 لاعبين منهم 4 بداعي الإصابة هم رافينيا وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي وياسر سيليسين، أما الغائب الأخير فهو سيرجيو بوسكيتس الذي تعرض للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.📌الحارس سيليسن يغيب ستة أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق pic.twitter.com/2Wkfz5HZFG— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 1, 2019من المتوقع أن يعود الثنائي سيميدو وفيرمايلين للتشكيل الأساسي في اللقاء ضد الخفافيش، كذلك سيبدأ فيدال اللقاء بدلاً من الارتكاز الكتالوني، وسيتواجد كوتينيو في مركز الجناح الأيسر لتعويض نجم بوروسيا دورتموند السابق.

التشكيل | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجنجوردي ألبا - توماس فيرمايلين - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدوآرتور ميلو - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدالفيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لفالنسيا سيغيب عن فالنسيا في مباراة برشلونة المنتظرة في الكامب نو الثنائي خافيير خيمينيز وخوسيه جايا بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر للإصابة أو الإيقاف.قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراة @fcbarcelona_ara ضمن الجولة 22 من @LaLigaArab#BarçaValencia#برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/dcKToDWBgS— 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) February 1, 2019سيواصل مارسيلينو الاعتماد على نفس طريقته الكلاسيكية المعتادة، وسيبدأ بتوني لاتو في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الإسباني الدولي المصاب، وسيتواجد بجانبه جابرييل باوليستا وجاراي وبيتشيني، وسيتكون وسط الميدان من 4 لاعبين هم فاس وباريخو وكوكولين وتشيريشيف، أما ثنائي الهجوم فسيكون جاميرو ومينا.

التشكيل | 4-4-2

نيتوتوني لاتو - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - كريستيانو بيتشينيدينيس تشيريشيف - فرانسيس كوكولين - داني باريخو - دانييل فاسسانتي مينا - كيفن جاميرو

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