مواعيد مباريات الجولة 18 في الدوري السعودي، القنوات الناقلة وجدول الترتيب

2019/02/02 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق الجولة 18 في الدوري السعودي يوم السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وستكون هذه الجولة هي الثانية بعد عودة المحترفين الآسيويين من منتخباتهم التي خاضوا بقميصها كأس آسيا 2019.

سيواجه الأهلي المتراجع في الفترة الأخيرة الباطن الذي نجح في الخروج من منطقة الخطر في الفترة الأخيرة، وسيكون على الأخضر تحقيق انتصاره الثالث على التوالي للتقدم للمركز الثالث على الأقل، وذلك في حال خسارة الشباب من الرائد في مباراة نفس الجولة التي ستجمع بينهما.



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سيحل النصر المنافس الأقوى للهلال هذا الموسم ضيفاً ثقيلاً على التعاون المُحتل للمركز السادس حتى الآن، ومع تطور الفريقين هذا الموسم من المتوقع أن تكون المواجهة بينهما قويةً جداً، أما الزعيم فسيواجه الفتح على أمل الفوز والاستمرار في المركز الأول بفارق 3 أهدافٍ على الأقل عن العالمي أقرب المنافسين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة 18 في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب قبل بداية الجولة..





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