2019/02/02 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطاب مرتقب..ترامب يسعى لكسر عقود من الجمود السياسي أظهرت مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أنه سيقول أمام الكونغرس المنقسم، إن بوسع الجمهوريين والديمقراطيين "كسر عقود من الجمود السياسي".وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين إن ترامب سيدعو الكونغرس إلى أن يرسل إليه تشريعا لتمويل مشروعات للبنية التحتية، وسيطلع المشرعين على تطورات المحادثات التجارية مع الصين ويحثهم على الموافقة على اتفاقية التجارة التي توصل إليها مع كندا والمكسيك، والتي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).وسوف يقول ترامب "معا يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي، يمكننا تجاوز الانقسامات، وعلاج الجروح القديمة وبناء تحالفات جديدة، والتوصل إلى حلول جديدة ...القرار يرجع إلينا".و أعلن ترامب أنه قد يعلن قريبا "حالة الطوارئ"، وذلك للالتفاف على الكونغرس، وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.وألمح الرئيس الأميركي إلى إعلان ذلك بمناسبة خطابه حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس المجتمع بكامل أعضائه، دون أن يؤكد ذلك، قائلا: "أصغوا جيدا إلى الخطاب".

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