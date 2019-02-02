2019/02/02 | 08:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سجلت اسعار النفط والذهب، تحسنا تدريجيا بدعم من بيانات الوظائف في أمريكا وعقوبات فنزويلا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحسن تدريجي في اسعار النفط والذهب) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
سجلت اسعار النفط والذهب، تحسنا تدريجيا بدعم من بيانات الوظائف في أمريكا وعقوبات فنزويلا.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحسن تدريجي في اسعار النفط والذهب) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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