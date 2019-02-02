تحسن تدريجي في اسعار النفط والذهب

2019/02/02 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

سجلت اسعار النفط والذهب، تحسنا تدريجيا بدعم من بيانات الوظائف في أمريكا وعقوبات فنزويلا.



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