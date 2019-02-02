2019/02/02 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

وكالات:

دعا خطيب وإمام الجمعة في الناصرية الشيخ محمد مهدي الناصري، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنظيم وتقديم الخدمات عبر الميزانية الانفجارية لهذه السنة، بشكل يفيد المجتمع والناس وضمن خطة عمل.





وكالات:دعا خطيب وإمام الجمعة في الناصرية الشيخ محمد مهدي الناصري، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنظيم وتقديم الخدمات عبر الميزانية الانفجارية لهذه السنة، بشكل يفيد المجتمع والناس وضمن خطة عمل.وقال الشيخ الناصري في الخطبة الثانيــة من صلاة الجمعة التي حضرها مراسل "مركز التضامن للإعلام ،أن الانسان يتالم عندما يخرج خارج البلد ويجـد صـورة مشوهة منقولة عبر بعض القنوات الفضائية والمواقع ، صورة ،هي عبارة عن ان العراق غابة وشعبه كله سارق ولايمتلك هذا الشعب الغيرة والأفعال الحميدة .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب وإمام الجمعة في الناصرية : يدعو الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنظيم وتقديم الخدمات من خلال الميزانية بشكل يفيد المجتمع) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب وإمام الجمعة في الناصرية : يدعو الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنظيم وتقديم الخدمات من خلال الميزانية بشكل يفيد المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).