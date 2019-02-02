2019/02/02 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يصل الى تركيا وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الى تركيا قادماً من روسيا التي زارها هذا الأسبوع.وذكر بيان للخارجية ان الوزير الحكيم "زار مقرَّ القنصليّة العامة لجمهورية العراق في إسطنبول، والتقى بكادرها، واستمع لأبرز المشاكل التي تواجههم في تقديم الخدمات القنصليّة".وأكد وزير الخارجية "على أهمّـيَّة تذليل العقبات أمام الجالية العراقـيَّة وهم يُروِّجون مُعامَلاتهم،" مُشدِّداً على "ضرورة التواصُل معهم، والإسراع في إنجاز طلباتهم".كما التقى الوزير الحكيم بعدد من المواطنين العراقيين في تركيا؛ لمُتابَعة أوضاعهم، والاستماع إليهم؛ في سبيل تطوير العمل في القنصلية، وتقديم أفضل الخدمات.

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