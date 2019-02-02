2019/02/02 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، مساء الجمعة، إن جماعة "بوكو حرام" قتلت 60 مدنياً على الأقل، في هجوم على مدينة "ران" الحدودية، الواقعة في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، الاثنين الماضي. جاء ذلك في بيان للمنظمة "مقرها لندن"، نشرته على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت عن صور التقطت عن طريق الأقمار الصناعية، تظهر حرق مبان أغلبها يسكنها نازحون. وأوضح مدير المنظمة في نيجيريا، أوساي أوجيغو، أن "60 شخصاً على الأقل قتلوا على يد مسلحي بوكو حرام، في عمليات حرق استهدفت، الاثنين، مبان لنازحين".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن ما يزيد على 30 ألف نيجيري فروا نهاية الأسبوع الماضي، من مدينة ران إلى الكاميرون خوفاً على سلامتهم بينما تتواصل هجمات مسلحي بوكو حرام. وبدأ اللاجئون بالفرار إلى الكاميرون في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الماضي عندما هاجم مسلحون "ران" وتمكنوا من السيطرة عليها في الـ14 من الشهر ذاته.

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