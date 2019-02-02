إطلاق نار في أيرلندا الشمالية بعد أيام من تفجير سيارة

2019/02/02 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلق مسلحون مجهولون النار على شخصين في موقعين مختلفين في أيرلندا الشمالية، وذلك بعد أيام من هجوم بسيارة ملغومة، وفق ما ذكرت الشرطة، السبت.وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها في تويتر إن شخصين تعرضا لإطلاق النار في موقعين بمنطقة باليماجروارتي في لندنديري، من دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات.وطمأنت الشرطة السكان […]

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