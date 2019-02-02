نفط ذي قار تعلن حفر بئرين جديدين في حقل الناصرية النفطي

2019/02/02 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أعلنت شركة نفط ذي قار عن المباشرة بحفر بئرين جديدين في حقل الناصرية النفطي غربي المحافظة ، وذلك في اطار سعيها لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل .





شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شركة نفط ذي قار عن المباشرة بحفر بئرين جديدين في حقل الناصرية النفطي غربي المحافظة ، وذلك في اطار سعيها لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل .وقال معاون شؤون الانتاج في الشركة كريم ياسر لشبكة اخبار الناصرية ، ان شركة الحفر العراقية باشرت بحفر البئرين الجديدين ليرتفع بذلك العدد الاجمالي لابار حقل الناصرية الى ‪45‬ بئرا .واوضح ان حفر البئرين ياتي في اطار سعي الشركة لرفع سقف الانتاج في الحقل الى اكثر من ‪200‬ الف برميل يوميا .

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