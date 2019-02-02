استثمار ذي قار ترخص اربعة مشاريع استثمارية بنحو 12 مليون دولار 

2019/02/02 | 08:46

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت هيئة استثمار ذي قار عن ترخيص اربعة مشاريع استثمارية لمستثمرين عراقيين بكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار امريكي في قضائي الناصرية والشطرة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت هيئة استثمار ذي قار عن ترخيص اربعة مشاريع استثمارية لمستثمرين عراقيين بكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار امريكي في قضائي الناصرية والشطرة .وقال رئيس الهيئة عماد العتابي لشبكة اخبار الناصرية ، ان اكبر المشاريع المرخصة هو اقامة مشروع سكني لموظفي التسجيل العقاري بمبلغ ثلاثة ملايين و 924 الف دولار في مدينة الناصرية.واضاف ان مجمعا سكنيا ثانيا تم ترخيصه في الناصرية لموظفي هيئة النزاهة بكلفة اجمالية قدرها مليونين و 209 الف دولار امريكي .

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