لاعبو قطر يهيمنون على الجوائز الفردية لأمم آسيا 2019

2019/02/02 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاحتكر لاعبو المنتخب القطري، مساء الجمعة، الجوائز الفردية الخاصة ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات.فبعد تتويج قطر بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في التاريخ عقب الفوز على اليابان في النهائي بثلاثة أهداف لهدف، انتزع لاعبو العنابي الجوائز الفردية.وفاز القطري سعد السيب بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة القارية حيث سكن مرماه هدف واحد فقط خلال النسخة الحالية للبطولة، وكان ذلك في المباراة النهائية للبطولة.فيما توّج المهاجم القطري المعز علي بجائزتين، الأولى كونه هداف النسخة الحالية للعرس القاري بتسجيله 9 أهداف، أما الثانية فهي فوزه بجائزة أفضل لاعب بالبطولة القارية.من جهته انتزع المنتخب الياباني جائزة وحيدة وهي جائزة اللعب النظيف.

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