القانونية النيابية: عشرات القوانين بانتظار الفصل التشريعي المقبل

2019/02/02 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن وجود العشرات من مشاريع القوانين الغير منجزة في ادارج مجلس النواب، مشيرة الى لن الفصل التشريعي المقبل سيشهد تحريكا في تمرير القوانين.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العشرات من مشاريع القوانين مازالت في اروقة مجلس النواب بحاجة الى تحريك لتشريعها خدمة للصالح العام”.وأضاف […]

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