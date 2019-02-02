2019/02/02 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد هز انفجار عنيف، مساء الجمعة، مدينة منبج شمالي شرقي ريف حلب، في وقت كثفت القوات السورية عمليات القصف في المنطقة العازلة شمالي سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد إن الانفجار في منبج نجم عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من منزل رئيس قوات مجلس منبج العسكري التابعة لقوات سوريا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يهز مدينة حلب السورية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يهز مدينة حلب السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).