ناشطون يطلقون وسم

2019/02/02 | 09:45

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بغداد- العراق اليوم:

بعد موجة احتجاجات سياسية وشعبية على التنازلات غير المبررة التي قدمتها حكومة عادل عبد المهدي للحكوم...





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