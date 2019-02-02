بالصور .. الحشد الشعبي بنينوى يمنع القوات الامريكية من اجراء جولة ميدانية في الموصل

2019/02/02 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، عن منعها القوات الامريكية من اجراء

جولة ميدانية راجلة في أحدى المناطق التابعة لمدينة الموصل.

واوضح نائب قائد العمليات رضوان العنزي في تصريح ان الخطوة

الاميركية تعّد استفزازا مقصودا ، مما استوجب بقوات الحشد التدخل

والاعتراض على دخول القوات الاميركية من خلال قطع الطريق وتحذيرها

بصورة مباشرة، واضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تغطية الفشل الذي

تعرضت له في سوريا أثر اعلان انسحابها منها من خلال هكذا استعراضات

اعلامية بائسة، ومحاولتها زعزعة أمن المناطق المحررة.

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