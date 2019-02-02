غرائب سوق الانتقالات.. نادٍ تركي يبرم 22 صفقة في 60 دقيقة

2019/02/02 | 09:45

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بغداد اليوم-متابعة

شهد سوق الانتقالات الشتوية الذى أغلق أبوابه، مساء أول أمس الخميس، فى الملاعب الأوروبية، واقعة غريبة بطلها أحد الأندية التى تلعب فى دورى الدرجة الثانية فى تركيا.

وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية أن نادى الأزيجسبور الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية فى تركيا ضرب رقما قياسيا فى التعاقد مع اللاعبين، من خلال قيامه بضم 22 لاعبا خلال ساعة .





وأضاف التقرير أن الازيجسبور استغل قيام الاتحاد التركى برفع الحظر المفروض على النادى، وقام بالتعاقد مع 22 لاعبا، منهم 12 لاعبا بعقد دائم و 10 لاعبين على سبيل الإعارة.

وقال رئيس النادى التركى سلجوك اوزتورك فى تصريحات صحفية " أود أن أشكر الجميع فى النادى على هذا المجهود الرائع الذى تم فى وقت قياسي".

ويحتل الازيجسبور حاليا المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية التركى برصيد 16 نقطة.

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة عن اسم الحكم الذي سيقود مباراة برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الإسباني من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن "

بغداد اليوم - متابعة

قدم لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، والمحترف بصفوف أتلانتا الإيطالي، علي عدنان، نصيحة إلى زميله في المنتخب مهند علي بخصوص الانتقال واللعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد تألق الأخير في نهائيات آسيا 2019.

وقا

بغداد اليوم - بغداد

سجل منتخب قطر تاريخا في النهائيات الآسيوية، عندما توج اليوم الجمعة (1/2/2019) بأول لقب آسيوي بعد الفوز على اليابان 3-1 في لقاء نهائي جرى على ملعب مدينة زايد الرياضية، في نهائي كأس آسيا 2019بالامارات.

استحوذ المنتخب الياباني

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