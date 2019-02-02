دراسة: عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تضر الشرايين

2019/02/02 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..حذّرت دراسة جديدة من الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة على الشرايين والأوردة، بعدما تبين أن تناول عبوة واحدة من أي نوع من مشروبات الطاقة يضر الأوعية الدموية.وذكرت الدراسة ان “ثلث المراهقين في الولايات المتحدة (12- 17 سنة) يستهلكون مشروبات الطاقة، وأن معظم مستهلكي هذه المشروبات ينتمون للفئة العمرية بين 18 و34 سنة، و تم […]

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