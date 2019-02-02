الشرطة: إطلاق النار على شخصين في إيرلندا الشمالية

2019/02/02 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شرطة إيرلندا الشمالية، الجمعة، إن شخصين تعرضا لإطلاق النار في موقعين بمنطقة باليماجروارتي في لندنديري.

وقالت الشرطة، في تغريدة، “يجب ألا يقلق السكان الأبرياء من مجرمين يطلقون النار على أشخاص خارج منازلهم”.

واعتقل أربعة أشخاص يوم 20 يناير/ كانون الثاني بعد هجوم بسيارة ملغومة في لندنديري.

ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات، لكنه سلط الضوء على التهديد الذي ما زالت تشكله الجماعات المسلحة المعارضة لاتفاق سلام أبرم عام 1998 وأنهى إلى حد كبير أعمال عنف استمرت ثلاثة عقود في الإقليم الذي تديره بريطانيا.

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