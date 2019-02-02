البرلمان يحدد موقفه غدا بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/02/02 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

حددت لجنة النزاهة النيابية، يوم غد موعداً لإعلان رأيها بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي شكله رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مؤخراً.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في بيان إن “اللجنة ستعقد اجتماعاً استثنائياً، (غداً الأحد) لمناقشة إعلان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد من قبل الحكومة”، مبيناً أن “اللجنة ستعلن موقفها من تشكيل المجلس بعد الاجتماع”.

من جانبه، كشف عضو اللجنة طه الدفاعي، “عزم لجنته طرح أربعة ملفات مهمة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”.

وقال في تصريح صحفي: “سيتم طرح أربعة ملفات مهمة خطيرة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أبرزها ملف مزاد العملة الصعبة واسترداد الاموال المهربة والمشاريع المتلكئة وملف عقارات الدولة”، مبيناً أن “الحد من الفساد يحتاج إلى تشريع جملة من القوانين الداعمة والساندة للجهات الرقابية الحكومية”.

وأوضح، أن “تشريع قوانين النزاهة، والكسب غير المشروع، والمفتشين العموميين، سيعطي دافعاً أكبر للجهات الرقابية التنفيذية للقيام بواجباتها والحد من الفساد”.

وأضاف الدفاعي وهو نائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، أن “تحالفه داعم وبقوة لإقرار تلك القوانين خلال الفصل التشريعي الثاني لتعزيز سلطة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”.

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