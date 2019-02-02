مقتل وإصابة 6 من الحرس الثوري في هجوم شرق إيران

2019/02/02 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس لقي أحد افراد التعبئة التابعة لحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، وأصيب 5 آخرون في هجوم جنوب شرقي إيران.وذكرت وسائل إعلام إيرانية تابعها “ناس”، (2 شباط 2019)، أن” هجوماً استهدف مقر للتعبئة التابعة للحرس الثوري الايراني مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين في مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق […]

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