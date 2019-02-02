لماذا أغلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حسابها على فيس بوك؟

2019/02/02 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستغلق صفحتها على “فيسبوك” لأنها لم تعد بحاجة لها.في بيان وداعي لنحو 2.5 مليون متابع على صفحتها في فيسبوك ، قالت المستشارة ميركل، الجمعة، إنها ستُغلق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لأنها لم تعد رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي، ولا تطمح إلى ذلك، وإنها قررت […]

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