الحشد الشعبي يعلن مقتل عنصرين بـ”داعش” في صحراء الحويجة

2019/02/02 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي محور الشمال، السبت، عن مقتل عنصرين بتنظيم “داعش” الاجرامي في صحراء الحويجة بمحافظة كركوك، فيما حذر من عودة تنظيم “الرايات البيض”.وقال المتحدث باسم القيادة علي الحسيني في تصريح لـ/المعلومة، إن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قتل عنصرين بتنظيم “داعش” الاجرامي قرب الحويجة بمحافظة كركوك”.واضاف الحسيني، أن […]

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